Бывшая жена исполнителя и продюсера DZIDZIO - Slavia (Ярослава Притула) уже не первую неделю отдыхает на Кубе, показывая поклонникам невероятные виды.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Slavia ежедневно показывает свое путешествие. Она не сидит на месте, исследуя страну и рассказывая об особенностях местного менталитета.

В этот раз красотка показала, какой роскошный вид открывается с балкона ее отельного номера. Кроме пальм и океана она засветила и свою шикарную фигурку. Ярослава снимала номер и показала себя в отражении, позируя в миниатюрном купальнике.

«С таким видом день может быть только добрым», - подписала видео звезда.

Отметим, что Slavia любит отдыхать в экзотических странах. В прошлом году она посещала Доминиканскую Республику, где также провела немало времени.

Как известно, после развода с Дзидзьо Ярослава занялась своей сольной карьерой. Впрочем, от отдыха артистка решила не отказываться, поэтому отложила все важные дела на потом.

Напомним, что Slavia показала, как развлекается на Кубе: "Любимое занятие".

Еще Politeka писала, что Slavia ужаснула подробностями жизни на Кубе: «Роскошь на грани с…».

Также Politeka сообщала, что SLAVIA похвасталась загаром в эффектном купальнике: "Как птица...".