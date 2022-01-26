Как пишет Politeka.net, в Инстаграм Slavia ежедневно показывает свое путешествие. Она не сидит на месте, исследуя страну и рассказывая об особенностях местного менталитета.
В этот раз красотка показала, какой роскошный вид открывается с балкона ее отельного номера. Кроме пальм и океана она засветила и свою шикарную фигурку. Ярослава снимала номер и показала себя в отражении, позируя в миниатюрном купальнике.
«С таким видом день может быть только добрым», - подписала видео звезда.
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Отметим, что Slavia любит отдыхать в экзотических странах. В прошлом году она посещала Доминиканскую Республику, где также провела немало времени.
Как известно, после развода с Дзидзьо Ярослава занялась своей сольной карьерой. Впрочем, от отдыха артистка решила не отказываться, поэтому отложила все важные дела на потом.
Напомним, что Slavia показала, как развлекается на Кубе: "Любимое занятие".
Еще Politeka писала, что Slavia ужаснула подробностями жизни на Кубе: «Роскошь на грани с…».
Также Politeka сообщала, что SLAVIA похвасталась загаром в эффектном купальнике: "Как птица...".