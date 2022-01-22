Как передает Politeka.net, Slavia (Ярослава Притула) является известной певицей. Также, она известна как бывшая жена DZIDZIO (Михаила Хомы). После развода артистка отправилась отдыхать на остров Варадеро, на Кубе.
На кадрах с видео, которое Slavia выставила в Инстаграм, она в слитном купальнике розового цвета показывает, как проводит время на берегу острова. Артистка, после купания в океане, решила покормить чаек и разных животных на берегу и назвала это любимым занятием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
"Любимое занятие на острове - кормить чаек, нутрий и игуану", — высказала Slavia.
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Стоит отметить, что артистка отлично подчеркнула свою фигуру в розовом купальнике с вырезом, который демонстрирует её идеальные изгибы тела.
Напомним, что Slavia развелась со своим бывшим супругом в 2021-ом году. Не смотря на разрыв, они остались в хороших отношениях.
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