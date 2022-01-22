Экс-супруга DZIDZIO - Slavia (Ярослава Притула) после развода отправилась отдыхать на Кубу и засветила, как там развлекается.

Как передает Politeka.net, Slavia (Ярослава Притула) является известной певицей. Также, она известна как бывшая жена DZIDZIO (Михаила Хомы). После развода артистка отправилась отдыхать на остров Варадеро, на Кубе.

На кадрах с видео, которое Slavia выставила в Инстаграм, она в слитном купальнике розового цвета показывает, как проводит время на берегу острова. Артистка, после купания в океане, решила покормить чаек и разных животных на берегу и назвала это любимым занятием (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Любимое занятие на острове - кормить чаек, нутрий и игуану", — высказала Slavia.

Стоит отметить, что артистка отлично подчеркнула свою фигуру в розовом купальнике с вырезом, который демонстрирует её идеальные изгибы тела.

Напомним, что Slavia развелась со своим бывшим супругом в 2021-ом году. Не смотря на разрыв, они остались в хороших отношениях.

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