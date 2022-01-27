Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Алина Гросу, которая после неудачного брака закрутила роман с героем своих клипов Романом Полянским, поделилась в Instagram кадрами с маленьким братом Мишей. Как оказалось, звезда вернулась в родительский дом в родных Черновцах и уже показала фото оттуда в соцсети.
Так, в этот раз Алина выложила в своем профиле целую фотосессию, в которой показала себя вместе с братом Мишей, который на 22 года младше нее. На снимках певица позирует в интересном клетчатом наряде, но его почти не видно за малышом, который сидит у нее на руках и мило улыбается в камеру.
В подписи к фото Гросу трепетно написала: "Моя маленькая любовь". Поклонники тут же принялись комментировать новые фото звезды: "Вы очень похожи, класс", "Похожи, как две капли", "Дети – это самое счастливое и доброе", "Очень милые", "Как вы похожи", "Все, кто родился в Черновцах, все красивые!", "Классные!", "Знаю я этого мальчика!", "Милые".
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Напомним, Алина Гросу в кожаном наряде и пушистой шапке удивила переменами во внешности: "Пушка-петарда".
Как сообщала Politeka, Гросу показала, как сейчас выглядит ее братик, который младше ее на 22 года: "Мой медвежонок".
Также Politeka писала, что Алина Гросу с чувством прижалась к возлюбленному и заговорила с ним стихами: "Хочу тебя...".