Известная певица и актриса Алина Гросу поделилась в сети очаровательными кадрами на фоне заснеженных гор, фанаты просто в восторге.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Алина Гросу, которая после развода с российским мужем закрутила роман с известным актером Романом Полянским, поделилась в своем Instagram необычными фото. Оказалось, что звезда отправилась в родной город Черновцы, и даже, похоже, побывала на горнолыжном курорте Буковель.

На новых снимках Алина запечатлена на фоне красивых заснеженных гор. Перед камерой она появилась в интересном образе – на ней черные кожаные штаны и такой же пиджак, под которым видно темную кофту с воротником. Свой образ певица дополнила стильной сумочкой, а на ее голове видно пушистую темную шапку-ушанку. Волосы артистки аккуратно уложены и красивыми локонами выглядывают из-под головного убора, а на лице легкий макияж. К слову, недавно девушка сообщила, что вернулась к своим родным волосам, которые заметно отросли.

В подписи к фотографиям Гросу написала: "Кто угадает где я?". Пользователи тут же принялись комментировать снимки звезды: "Самая красивая, хочу быть похожа на Вас!", "Пушка-петарда", "Дома, у родителей", "Буковель", "Карпаты", "Прелесть", "Алина, какая красота", "Ты очень красивая", "Милая".

Напомним, Алина Гросу вернулась в родной город и показала новую внешность: "Наконец-то со своими волосами".

Как сообщала Politeka, Гросу перестаралась с вырезами на платье и показала немного лишнего: кадры с праздника.

Также Politeka писала, что Гросу откровенно рассказала, как мама посадила ее на диету в три года: "Я встану и уйду…".