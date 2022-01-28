Как пишет Politeka.net, "Игры талантов" - новый развлекательный проект на украинском ТВ, в котором участники должны угадывать таланты людей. В качестве ведущего пригласили Михаила Хому, солиста группы Дзидзьо. Также известно, что специальными гостями на проекте стали Юлия Санина и Тина Кароль. На страничке шоу в Инстаграм показали, как проходят съемки проекта.
"В крутом шоу – круто все! Только взгляните на съемочный павильон шоу «Игры талантов» - премьера которого уже в феврале.
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Ожидаете премьеру шоу? Пишите в комментариях", - было написано под кадрами.
Фанаты посмотрели ролик сотни раз и написали комментарии:
"Вау", "Какая красота", "Да, огонь", "Вау, павильон крутой. Встретимся в феврале", "Завораживающий зал", "Еще не было премьеры, а я уже люблю это шоу", "Очень круто".
Напомним, "Игры талантов", DZIDZIO после "Маски" появится в новом шоу, дата премьеры
А еще Politeka писала, что Санина, которую не взяли в "Голос країни", появится в новом шоу с Кароль и Dzidzio
Также Politeka сообщала, что Тина Кароль, которую в "Голосі країни" заменили Поляковой, появилась в другом шоу