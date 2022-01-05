Как пишет Politeka.net, Дзидзьо является популярным украинским артистом. Звезда снимался в качестве детектива в шоу "Маска", где вместе с ним были Олег Винник, Оля Полякова, Настя Каменских и Андрей Данилко. Теперь звезду пригласили в новое шоу, которое называется "Игра талантов". На страничке канала "Украина" появились подробности о проекте.

На кадрах Дзидзьо появился в стильном костюме и очках. Звезда показывал, что можно увидеть на проекте. Как стало известно, уже в феврале 2022 года шоу выйдет на телеэкраны.

Стоит отметить, что недавно канал "Украина" приобрел формат The Game of Talents, который в украинской адаптации назвали "Игры талантов". На проекте звезды шоу-бизнеса и обычные украинцы будут отгадывать таланты людей благодаря подсказкам и интуиции.

Также сам Дзидзьо подогрел интерес к шоу, опубликовав пост в Инстаграм."Дамы и господа, я стал ведущим нового супер шоу «Игры талантов»Да, это новый опыт для меня, и я сам себе бросил вызов. Потому что шоу очень интересно не только зрителям и участникам, но и мне. Будет очень много талантливых людей! И главное в этом шоу Интуиция – главный инструмент, которому доверяю. С каждым разом я стараюсь отшлифовывать мастерство, как им пользоваться! Так что это пригодится мне в новом шоу.

Смотрите премьеру масштабного шоу «Игры талантов» в феврале на телеканале "Украина", - написал Дзидзьо.

Напомним, Каменских в платье с большим разрезом на бедре взорвала с места Винника, Данилко и Dzidzio

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