Тина Кароль примет участие в популярном шоу, что вызвало бурную реакцию в сети.

Тина Кароль вчера рассказала, что обычно не празднует свой день рождения по определенным причинам, но не против порадовать фанатов какими-то позитивными новостями, чтобы подогреть интерес к своей работе, пишет Politeka.net.

В этот раз стало известно, что Тина Кароль станет звездной гостьей шоу «Игры талантов»!

«Скажу честно – у меня слишком «хорошая» интуиция, поэтому я всегда проигрываю в таких проектах. Но я верю, что нас и всех зрителей поразят уникальными способностями», – цитируют слова артистки в сети.

Отметив, в шоу игрокам предстоит узнать скрытые таланты людей, а помогать им в этом будут популярные звезды. Суперспособности участников будет угадывать и Тина Кароль. Ранее Тина прекратила участие в "Голосі країни", на ее замену пришла Оля Полякова, удивив сеть.

Напомним, 25 января Кароль исполнилось 37 лет. Впрочем, как выяснилось, последние 12 лет певица свой день рождения не празднует. Праздник потерял для нее свое значение, когда ее ныне покойный муж Евгений Огир заболел раком.

Среди других необычных фактов оказалась информация о сценическом имени певицы, которую при рождении назвали Татьяной Либерман.

«Планировала быть Тиной «Король», но на одном из конкурсов псевдоним прочитали неправильно. Даже в документах записана Тина Кароль», - говорится в посте.

Напомним, Кароль на уникальном снимке показала себя до славы.

Как сообщала Politeka, Тина Кароль после трагедии с мужем больше не празднует дни рождения.

Также Politeka писала, что Тина Кароль поразила внешностью до популярности, всплыли детские фото.