Известный украинский певец и композитор Макс Барских показал на сцене настоящий класс, получив массу положительных отзывов от своих поклонников.

Макс Барских завоевал огромную популярность в Украине и за рубежом, передает Politeka.net. Певец много гастролирует, а в своем Инстаграм делится успехами.

Так, в одном из последних постов артист опубликовал в видео, снятое во время его шоу BESTSELLER. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы) Макс Барских вышел на сцену в сетчатой кофте и в кожаном костюме.

Артист вызвал настоящий восторг исполнив песню "Туманы", которая уже давно завоевала популярность.

Поклонники не сдержали эмоции и в комментариях под постом. За час публикация собрала более 10 тысяч просмотров и много сообщений:

"И только свет 🌟далёкий манит...", ""ТУМАНЫ" Это любовь навсегда!!! ❤️❤️❤️👏👏👏👏", "Хит всех времён и народов 💣💥👏", " МАКС СПАСИБО ЕЩЁ ОДНА ЛЮБИМАЯ ПЕСНЯ "ТУМАНЫ"!!! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️", "Ну наконец-то☺️Любишь ты подарки на 14 февраля делать😍", "Спасибо огромное, Макс! ❤️❤️❤️Было бы очень здорово сохранять такие масштабные события для истории! 🔥 Ведь мы очень любим пересматривать!".

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