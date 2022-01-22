Популярная украинский певец Макс Барских впечатлил поклонников своей физической формой на новых фото с отдыха за границей.

Как пишет Politeka.net, исполнитель порадовал поклонников своими новыми жаркими снимками. Как и многие другие украинские звезды, в начале года Барских отправился на отдых за границу. На этот раз он решил провести отпуск в Коста-Рике.

В своем Инстаграм Барских с удовольствием делится с поклонниками яркими снимками с курорта. На этот раз певец решил показать красочный пляж, на котором он купался.

На новых снимках Барских в плавках позировал в воде и на пляже на фоне райского пейзажа с голубым небом, волнами, белым песком и пальмами. Подтянутое и накачанное тело артиста не могло не впечатлять.

«Когда отдыхает душа и тело», - подписал кадры Барских.

Его поклонники тут же отреагировали.

«Рай на Земле», «4 фото - фееричное появление из пены морской», «Вот это класс! Желаю отличного отдыха! Зарядить свои батареи на 100%!», «Какая красота. Больше нам ярких и летних фоток в ленту, пожалуйста», «Макс, фото прекрасные, получили представление и о природе, и о серферах и о кокосах... Но вот тебя сняли сильно издалека», - пишут люди.

Напомним, Барских в листьях пальм восхитил своими рельефами.

Как сообщала Politeka, Макс Барских всколыхнул словами о чувствах после расставания.

Также Politeka писала, что Макс Барских зажег в окружении красоток в купальниках.