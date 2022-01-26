Певец Макс Барских показал в Инстаграм, как веселится на отдыхе по вечерам в Коста-Рике.

Как пишет Politeka.net, Макс Барских недавно отправился на отдых, где хорошо проводит время и изредка делится новыми кадрами в Инстаграм. Причем исполнитель не рассказывает о буднях под кадрами, предпочитая оставлять короткие подписи.

На вечернем кадре мужчина позировал в одной расстегнутой рубашке и решил не рассказывать о том, чем сейчас занимается. Также мужчина не стал говорить, отправился ли он в путешествие с путницей или друзьями.

Поклонники вполне ожидаемо оценили кадр Барских:

«Какой красивый мужчина 🔥❤; Волосы уложены, как в стиле ретро🔥красивый очень♥️4 Красивый!!😍; Огонь 🔥; Какая красота🔥; Очень красивое фото🔥такой ты задумчивый, с очень глубоким взглядом...; Красотище какая ❤️; Красота в красоте, всё неслучайно; Выглядишь на миллиард!🔥; Красивый тут 🥰; "... до дна!"🔥; Картина маслом😍Макс , так красиво!».

Отметим, сейчас Макс очень популярный и продолжает заниматься творчеством, а также ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами самым интересным.

На одном из фото Макс позировал крупным планом и без футболки. Звезда смотрел в камеру, показывая свою внешность. Как можно понять, артист только с душа.

"Эффект Бенджамина Баттона", - написал Барских, намекая, что с каждым днем все молодеет, а не стареет.

Напомним, Макс Барских на отдыхе впечатлил видом на фоне райских пейзажей

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