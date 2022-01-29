Как сообщает Politeka.net, популярная телеведущая Иванна Онуфрийчук прославилась еще больше после своего участие в шоу "Танців з зірками". После завершения съемок она решила отправиться на отдых с мужем и также побывать в нескольких экзотичных странах.
Недавно пара прилетела из отдыха в Африке, где провела несколько недель. А после возвращения в Украину Иванна решила не сидеть без дела и отправилась на фотосессию с возлюбленным специально для нового проекта. Название она раскрывать не стала, но бекстейдж представила в Сторис.
«С корабля на бал. Приехала на интересную съемку и не сама! Совсем скоро сможем вам показать. Приехали с любимым на тематическую фотосессию одного проекта» - пишет Иванна.
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«Доброй ночи! Мы обязательно вернемся, но уже других составом!» - интригующее подписала Иванна, в словах которой некоторые рассмотрели намек на возможное пополнение в семье.
Отметим, о личной жизни Иванна уже говорила не раз, рассказывая историю знакомства с мужем и о том, как они стали общаться и влюбляться друг в друга.
Напомним, "Подают мясо страуса и крокодила": Онуфрийчук похвасталась, как проводит время после Мальдив и Франции.
Как сообщала Politeka, Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук покинула Украину с мужем-миллионером: "Пришло время…".
Также Politeka писала, что Ведущая "Танців з зірками" Онуфрийчук сделала признание о свадьбе с миллионером: "Хотелось устроить...".