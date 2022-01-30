Хореограф и танцовщица Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала, как проводит время с трехлетним сыном Алексеем.

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является популярной украинской танцовщицей и хореографом. Звезда побеждала на проекте "Танці з зірками", а в последнем сезоне стала главным хореографом проекта. Шоптенко с 13-го по 16-й год была замужем за Дмитрием Дикусаром, после чего сразу вышла замуж за бизнесмена Алексея Иванова. У пары в 2018 появился сын, которого назвали тоже Алексей. На новых сторис Шоптенко показала, как проводит время с ребенком.

На видео Алена показала, какого снеговика слепила на улице. Как можно заметить, звезда придумала для снеговика корону.

"Мам, снеговик какой-то не такой...", - сказал ребенок.

"Не оценил мамино творчество", - написала на сторис Алена Шоптенко, показывая, как малыш смотрит на проделанную работу мамой.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" соблазнила движениями в белом платье

А еще Politeka писала, что Шоптенко из "Танців з зірками" в платье с вырезами устроила эффектную съемку

Также Politeka сообщала, что Шоптенко из "Танців з зірками" напомнили, какой она была 20 лет назад