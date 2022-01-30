Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко решила принять участие в новой фотосессии, ради которой преобразилась и надела нежно-кремовое платье почти до пола. Без принтов и украшений образ хореографа выглядел очень нежно и мило.

Также Алена решила повторить несколько танцевальных движений перед камерой и отдалась моменту, всячески изгибаясь и показывая себя с разных сторон. Певица Александра Зарицкая не удержалась от комментария: «Это лучшее позирование, которое я только видела».

«Иногда нужно позволять себе импровизировать» - комментирует свое видео Шоптенко.

Поклонники тоже поддержали:

«Как же красиво!!🔥; Боже!!! Какая красота!!!!; Прекрасна тигрица! Халатик🤍; Ну как же красиво😍; безупречная милота».

Отметим, Шоптенко недавно тпраздновала свое 34-летие, в честь чего ее поздравили коллеги и украинские знаменитости.

Александра Зарицкая из группы KAZKA написала следующее: "Моя леди босс, вдохновительница, моя "сделайте все и сразу". Я горжусь тем, что могу назвать тебя своей родной душой, ты уникальная и неповторимая, я твоя преданная поклонница".

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