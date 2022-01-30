Как сообщает Politeka.net, дочь известной актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк 26-летняя Анна в своих Instagram-сторис рассказала о том, что заболела. Девушка сделала тест на коронавирус и записывала видео для поклонников, пока ждет его результатов.

В ролике Анна выглядит очень больной и слабой. Она рассказала, что у нее ужасно болит голова с самого утра, также болит горло и воспалены лимфоузлы. Девушка призналась, что чувствует себя просто ужасно и обратилась к фолловерам с вопросом о том, какие симптомы у омикрона.

"Полный набор. Учитывая еще и то, что мне сегодня улетать, не понимаю вообще, как это сделать. Вот сейчас сделала тест, жду результат. Просто ужасно себя чувствую. Сейчас, наверное, поеду к врачу", - рассказала Анна в сторис.

Вскоре девушка запостила еще одну сторис, в которой сообщила, что тесты на коронавирус оказались отрицательными. По словам врачей, у девушки сильная простуда.

Напомним, Дочь онкобольной Заворотнюк поделилась откровением о маме, не выбирая выражений: "Мозгов не хватает...".

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