Как сообщает Politeka.net, дочь известной актрисы, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк 26-летняя Анна в своих Instagram-сторис рассказала о том, что заболела. Девушка сделала тест на коронавирус и записывала видео для поклонников, пока ждет его результатов.
В ролике Анна выглядит очень больной и слабой. Она рассказала, что у нее ужасно болит голова с самого утра, также болит горло и воспалены лимфоузлы. Девушка призналась, что чувствует себя просто ужасно и обратилась к фолловерам с вопросом о том, какие симптомы у омикрона.
"Полный набор. Учитывая еще и то, что мне сегодня улетать, не понимаю вообще, как это сделать. Вот сейчас сделала тест, жду результат. Просто ужасно себя чувствую. Сейчас, наверное, поеду к врачу", - рассказала Анна в сторис.
Вскоре девушка запостила еще одну сторис, в которой сообщила, что тесты на коронавирус оказались отрицательными. По словам врачей, у девушки сильная простуда.
Ани Лорак в компании бритоголового красавчика заставила Лазарева ревновать: "Каролина, я..."
Остановилось сердце легендарного Леонида Куравлева: первые подробности трагедии
Мартыновская из «Мастер Шеф» подогрела слухи о романе с Ярославским: «Эти щечки…»
"Сердце сжимается от слез матери": жизнь 22-летней Жанны после расстрела в Днепре висит на волоске
"Что нам делать, помогите!": женщину затащило под лед на крещенских купаниях, кадры трагедии
Напомним, Дочь онкобольной Заворотнюк поделилась откровением о маме, не выбирая выражений: "Мозгов не хватает...".
Как сообщала Politeka, Новая беда настигла семью больной раком "Моей прекрасной няни" Заворотнюк: "Надавили на самое больное".
Также Politeka писала, что В семье больной раком "Моей прекрасной няни" Заворотнюк готовятся к свадьбе: что известно.