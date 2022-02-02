Алексей Тригубенко развивает свой бизнес, построенный на таксопарке, пишет Politeka.net. Предприниматель сумел достичь успеха в работе, только в личной жизни ему не везет
33-летний бизнесмен надеялся встретить вторую половинку, благодаря шоу "Холостяк", однако Ксения Мишина в итоге выбрала юмориста Александра Эллерта.
Пока Алексей Тригубенко не обзавелся семьей, но признался, что о ней мечтает и показал, кто для него пример.
"Какой видите свою жизнь через пять лет?", - поинтересовались одни из подписчиков в сторис Инстаграм.
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В ответ Алексей Тригубенко опубликовал фото ведущего шоу "Холостяк" Григория Решетника с тремя сынами и женой, Кристиной.
"Примерно так. Ну, может, детей чуть меньше", - написал бизнесмен.
Отметим, Григорий Решетник строит отношения с женой уже более 10 лет. Пара познакомилась на работе.
16 апреля 2013 года у супругов родился сын Иван, 4 июня 2017 - Дмитрий, 28 ноября 2020 - Александр.
Семья выглядит дружной и счастливой.
Ранее Politeka сообщала, что финалист "Холостячки" с Мишиной Тригубенко признался, почему до сих пор один
Напомним, что Ксения Мишина после разрыва с Эллертом призналась, не жалеет ли о Тригубенко
Также Politeka писала, что экс-фаворит "Холостячки" Рыбак эмоционально обратился к Эллерту с важными словами