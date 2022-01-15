Известная актриса Ксения Мишина в новом интервью рассказала о своем участии в "Холостячке" и выборе между Эллертом и Тригубенко.

Как сообщает Politeka.net, популярная актриса Ксения Мишина, которая стала главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" в интервью ютуб-каналу DOROTYE рассказала о своем участии в романтическом реалити-шоу, а также поделилась мыслями относительно финалиста проекта Алексея Тригубенко.

По словам Ксении, она долго присматривалась к Алексею, она считает его очень харизматичным и серьезным парнем, с которым точно можно строить надежные отношения. Однако, в финале выбрала Александра Эллерта, в которого действительно влюбилась. На вопрос, а не жалеет ли о том, что не выбрала Алексея, Мишина ответила, что нет, не жалеет вообще ни о чем. Также она отметила, что проект очень много подарил ей - новых эмоций, познаний и опыта.

"Я долго присматривалась к Леше Тригубенко. Он очень харизматичный мужчина. И меня очень сильно цепляло то, что это действительно стабильность, ответственность и совершенно что-то иное, чем было в Саше", - призналась актриса.

Напомним, Мишиной пришлось раскрыть причину разрыва с Эллертом, Сеть кипит: "Самой отдыхать на курорте, это не строить отношения".

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