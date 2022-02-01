Бизнесмен Алексей Тригубенко, который был претендентом на руку и сердце героини первого сезона реалити-шоу "Холостячка" Ксении Мишиной, прокомментировал свою личную жизнь.

Как сообщает Politeka.net, бизнесмен Алексей Тригубенко, потерпевший неудачу в финале реалити-шоу "Холостячка", где главной героиней была актриса Ксения Мишина, активно общается с поклонниками в социальной сети Instagram.

Тригубенко часто спрашивают о его личной жизни. На этот раз бизнесмен решил ответить на вопрос, почему он до сих пор сам, ведь у него много поклонниц.

"Дело не в девушках, а во мне. Ну ладно, в девушках тоже. Поеду, наверное, в Черновцы искать жену. В Киеве трудно встретить с похожими ценностями. Если там все ребята женаты, у меня шансов остаться холостяком не будет", - объяснил ситуацию Алексей Тригубенко.

Бывший участник "Холостячки" опубликовал видео за рулем.

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