Талантливые участницы-певицы "Женского Квартала" Марта Адамчук, Вера Кекелия, Элина Мбани и LALIKO поздравили с 30-летием Украинскую ассоциацию футбола.

Как пишет Politeka.net, на официальной странице развлекательного шоу "Женский квартал" в Instagram опубликовали фотографию талантливых участниц певиц Марты Адамчук, Веры Кекелии, Элины Мбани и LALIKO спели "Червону руту", чтобы поздравить Украинскую ассоциацию футбола с 30-летием.

"А кто тут у нас поздравлял с 30-ти летием Украинскую ассоциацию футбола @uafukraine исполнением легендарной "Червоної Рути"?Конечно же наши талантливые красавицы!",- написали на странице.

Так, актрисы "Женского Квартала" были одеты в белые и черные платья. Вера Кекелия, которая является еще и ведущей программы "ЖВЛ", была в красивом белом платье на брительках, Элина Мбани также в белом наряде интересного покроя. Марта Адамчук и LALIKO были наряжены в черные наряды.

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