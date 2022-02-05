Как пишет Politeka.net, Галина Куришко - известная украинская певица, которая прославилась благодаря проекту "Голос країни", где была в команде с Олегом Винником. Теперь за артисткой следят тысячи украинцев в Инстаграм. И звезда в новой публикации решила похвастаться своим достижением.
"Утреннее интервью! Счастлива, что теперь мои песни будут звучать на волне 106.4 FM и спасибо за это", - написано было под видео.
"Желаю всем быть только на волне позитива!", - добавила артистка в публикации.
Также Галина добавила свое фото. На нем Куришко сидела у микрофона и улыбалась, показывая большой палец вверх.
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Фанаты поставили тысячи лайков и написали комментарии:
"Пусть в новый год принесет еще больше достижений", "вы просто супер как всегда нежна и просто самая лучшая", "солнышко милое спасибо что вы со мной всегда", "Моя красавица, я очень рада что вы являетесь моей жизни".
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