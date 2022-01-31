Как сообщает Politeka.net, на своей странице в Instagram экс-подопечная Олега Винника в 11 сезоне шоу "Голос країни" Галина Куришко, которая дошла до полуфинала, часто делится с поклонниками новыми фото и видео.

На этот раз певица из Сарн, что на Ровенщине, опубликовала серию фото в белом платье с зеленой накидкой. На шее у певицы было красивое ожерелье.

Стоит заметить, что на новых фото Галина предстала в новом образе. Дело в том, что раньше у нее были светло-русые волосы до плеч, а теперь она имеет роскошные длинные волосы, которые собраны в высокий хвост.

"Каждому человеку под силу внести в мир что-то необычайное, интересное, дополнить его. Но если человек себе не скажет: "Да, у меня это получится. Я буду творить, несмотря ни на что!"- у него ничего не получится. Творчество – это свобода, которая начинается с веры в себя и абсолютной готовности идти против системы, отстаивая свое", - написала певица.

Ранее Politeka сообщала, что юная фаворитка Винника рассказала о своем "исчезновении" из соцсетей из-за болезни: "Просто лежала, не было желания...".

Напомним, что Притула невзначай напомнил, чем Олег Винник уступает Виктору Павлику: "Пора бы уже исправить".

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