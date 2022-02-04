Дочь покойного украинского музыканта Андрея «Кузьмы» Кузьменко рассказала о долгожданном достижении, ради которого усердно обучалась все эти годы. Так, девушка сообщила в Инстаграм, что наконец-то получила долгожданный диплом специалиста, о котором грезила более семи лет.

"Дерматовенеролог. Семь с половиной лет учебы и он у меня!" - поделилась мыслями девушка.

По словам Барбары, всю свою жизнь она хотела быть врачом, так как в 9 лет я столкнулась с акне и не могла его вылечить 7 лет.

«Я мечтала побороть эту проблему и стать дерматологом, чтобы помогать людям. За 7 лет была на консультациях у больше чем 20 дерматологов -косметологов, которые не могли мне помочь и говорили что «переросту» - высказалась ранее Барбара и заявила, что теперь хочет помогать и другим, поэтому изучает также контурную пластику и различные косметические процедуры.

Также ранее дочь покойного украинского музыканта Андрея «Кузьмы» Кузьменко решила поделиться памятным фото с отцом, по котороиу очень скучает. Напомним, что семь лет назад в автокатастрофе погиб украинский музыкант, лидер группы "Скрябин", являющийся довольно известным и популярным артистом во всей Украине и за ее пределами.

Это стало большим потрясением для коллег и близких, которые в этот день вспоминают о прошлом Кузьменко.

Напомним, дочь Кузьмы Скрябина призналась, кем работает и планирует ли ребенка: "Через два месяца..."

Как сообщала Politeka, мама погибшего Кузьмы Скрябина рассказала, кем стала его единственная дочь: "Необыкновенная"

Также Politeka писала, что дочь Кузьмы Скрябина годами боролась с неприятной болезнью, что с ней сейчас: "Препараты давали только ухудшение"