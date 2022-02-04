Ирина Демичева, жена Дмитрия Монатика, впечатлила видом в отпуске на Мальдивах, рассказав о планах.

Как пишет Politeka.net, Ирина и Дмитрий Монатик долгое время скрывали свое отношения, оставив личную жизнь за кадром. Но теперь известно, что пара вместе и воспитывает двоих сыновей. Ирина начала активно вести блог в Инстаграм, где делится всем интересным.

На новом снимке Демичева появилась в черном топике и белых штанах. Звезда стояла на пляже, впечатляя видом.

"Чем ближе завершение отпуска ,тем больше мыслей в голове…а все потому, что Монатик приготовил столько сюрпризов‍ …уже дождаться не могу когда начнём с вами делится всем …", - написала Ирина.

"Вселенная вся твоя", - ответил Дмитрий под фото.

Фанаты поставили тысячу лайков и написали комментарии:

"В предвкушении нового от вас", "Какой вид прекрасный красота то какая, вдохновляет", "Ждем очень", "В ожидании".

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