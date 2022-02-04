Как передает Politeka.net, украинский телеведущий, актер и продюсер Юрий Горбунов на своей странице в Инстаграм поделился кадром любимого занятия, которое помогает ему поддерживать форму.
Как известно, Юрий Горбунов является приверженцем занятий йогой. Шоумен ранее рассказывал, что начал практиковать йогу в 2015 году. Сейчас одно занятие занимает у него не менее 1-1,5 часов. Горбунов старается находить время для йоги не менее трех раз на неделю.
По словам Юрия Горбунова занятия йогой помогают не только физической форме, но и душевному равновесию.
На новом фото Юрий Горбунов запечатлен в довольно сложной позе.
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Видно, что шоумен занимается дома. Хотя до пандемии шоумен ездил на занятия в зал.
Отметим, привлекает к занятиям йогой Юрий Горбунов и своих с Екатериной Осадчей сыновей - Ивана и Даниила.
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