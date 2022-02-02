Юрий Горбунов, который женат на Кате Осадчей, удивил видом в гримерке с Ольгой Сумской и Лилией Ребрик.

Как пишет Politeka.net, Юрий Горбунов - успешный украинский телеведущий, который женился в 2017 году на коллеге Кате Осадчей. Пара воспитывает двоих сыновей - Ивана, а также Даниила, который появился в августе прошлого года. Не забывает Юрий и об Инстаграм, где в этот раз решил поделится кадрами с гримерки.

На кадрах Горбунов позировал в белой рубашке, бабочке и жилетке. Образ получился довольно необычным. Рядом с Юрием была актриса и телеведущая Лилия Ребрик.

"Харьков! Чехов!", - написал Юрий в фото.

На втором сторис Лилия показала букет, пока Горбунов говорил:

"Харьков, вы были прекрасные. Как всегда, одно наслаждение работать для вас".

"Спасибо вам, мы еще приедем", - добавила Лилия.

На последнем сторис Юрий уже позировал вместе с Ольгой Сумской. Пара стояла перед зеркалом, впечатляя сценическими образами.

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