Как передает Politeka.net, Юрий Горбунов является популярным телеведущим и продюсером. Как известно, в начале 2018-го года он женился на ведущей Кате Осадчей. 3 февраля они празднуют ровно 5 лет брака. По этому случаю Горбунов поделился новыми фото с Катей Осадчей. А под публикацией он признался в своих чувствах к жене.

"Нашему официальному браку-5 лет!! Невероятно!! Как один день!! Спасибо тебе любимая за наших деток, за наши будни и выходные!!! Спасибо за то что ты у меня есть!! Я тебя люблю!", — признался в чувствах Юрий Горбунов.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Самое начало", "Поздравляю, вы большие молодцы", "Примите поздравления с юбилеем !!! Время летит быстро. Счастья вам и любви побольше !", "Долгих и счастливых лет вместе❤️в гармонии и взаимопонимании", "Поздравляю 🎉 Будьте всегда счастливы", "Поздравляем, долгих вам лет жизни", "Вы классные, примите поздравления".

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