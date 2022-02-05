Ушел из жизни известный режиссер сценарист и художник, сериалы которого стали популярными, а фильмы - запоминающимися - раскрыты первые подробности трагедии.

О смерти известного режиссера сообщили в субботу, 5 февраля. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на сайт "Ленфильма", где тот проработал всю жизнь.

Знаменитому советскому и российскому кинорежиссеру, сценаристу и художнику Виктору Бутурлину было 75 лет. Причины произошедшего неизвестны, отмечается лишь, что режиссер скончался «скоропостижно». О времени и месте прощания пока ничего не говорится.

На киностудии режиссер работал с 1981 года, почте сразу после окончания режиссерского факультета Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.

Дебютом Бутурлина на «Ленфильме» стала музыкальная лента «Аплодисменты, аплодисменты», позже он снял фильмы "Садовник" и "Торможение в небесах", которые отметили на фестивалях.

Сериалы, поставленные Бутурлиным "Время любить", "Улицы разбитых фонарей", "Убойная сила", "Женская логика", "Алька", "Жить сначала" и другие завоевали большую популярность и до сих пор вспоминаются зрителями.

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