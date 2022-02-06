Так, на официальной страничке телеканала СТБ опубликовали анонс нового танцевального шоу - «Танцы. World of dance», которое должно выйти в эфир уже этой весной. Судьями проекта стали Татьяна Денисова, Евгений Кот и Макс Чмерковский.
Появление 41-летней Денисовой в новом украинском шоу всколыхнуло Сеть, ведь после ее отъезда в страну-агрессор, где она была судьей проекта, подобного "Танцюють всі", многие на родине стали называть ее "предательницей".
Так ее описывают в анонсе: "Татьяна Денисова – хореограф, режиссер, креативная продюсер, чьи постановки это всегда сочетание сильнейшей хореографии и глубоких эмоций. Бессменная судья и муза проекта «Танцюють всі» на телеканале СТБ. Главная постановщица номеров наиболее масштабных проектов Украины: "Х-фактор", "Танцуюють всі", "Україна має талант".
А вот что о ней думает большинство комментаторов под объявлением СТБ:
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"А Татьяна решила на 2 стульях сидеть"
"В прошлом году красовалась на российских телеканалах, в этом году уже на украинских, что же сказать, супер, в такое-то время, для Украины"
"А Денисова, что, из России вернулась? - видимо да, и нашим, и вашим - там видимо контракт закончился, а зарабатывать надо)"
"Денисова портит всё трио. Другого члена жюри не могли пригласить?Разочаровали..."
"Блин, только не Денисова. Лучше бы Шоптенко или Гвоздева, но только не она😢😢😢"
Напомним, Чмерковский и Кот попали в жюри нового танцевального проекта, раскрыты подробности: "Премьера состоится..."
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