Стали известны имена тройки членов жюри танцевального проекта «Танці. World of dance», который скоро стартует на украинском телевидении.

Как пишет Politeka.net, подробности появились на странице проекта в Инстаграм. Стало известно, что запуском шоу займется телеканал СТБ, а премьера состоится уже этой весной.

Участников будут оценивать трое членов жюри. Первым оказался Макс Чмерковский – знаменитый хореограф украинского происхождения, построивший карьеру в США. Ранее он был судьей американского шоу Dancing With The Stars, а в прошлом сезоне – украинских «Танців з зірками».

Вторым членом жюри стал украинский хореограф постановщик, бывший участник «Танців з зірками» и судья «Україна має талант» Евгений Кот.

Еще одной судьей стала хореограф и судья проекта «Танцюють всі» Татьяна Денисова, которая также ставила номера для проектов «Х-фактор» и «Україна має талант».

Ведущей нового шоу будет жена Евгения Кота, семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу и профессиональная тренер Наталья Татаринцева.

«Премьера шоу «Танцы. World of Dance» в эфире СТБ состоится этой весной!», - напомнили в посте.

Украинцы бурно отреагировали на эту новость.

«Классный состав жюри», «Только не Денисова, нашли кого позвать», «Супер, очень классно», «Денисова? Вы серъёзно?», «Достойный выбор», «Классный подбор судей!», - пишут люди.

Напомним, Чмерковский из "Танців з зірками" показал неподдельные эмоции на отдыхе с сыном.

Как сообщала Politeka, Чмерковский из "Танців з зірками" показал, как подрос его сын.

Также Politeka писала, что судья «Танців з зірками» Чмерковский умилил кадром со своим сыном.