Как пишет Politeka.net, подробности появились на странице проекта в Инстаграм. Стало известно, что запуском шоу займется телеканал СТБ, а премьера состоится уже этой весной.
Участников будут оценивать трое членов жюри. Первым оказался Макс Чмерковский – знаменитый хореограф украинского происхождения, построивший карьеру в США. Ранее он был судьей американского шоу Dancing With The Stars, а в прошлом сезоне – украинских «Танців з зірками».
Вторым членом жюри стал украинский хореограф постановщик, бывший участник «Танців з зірками» и судья «Україна має талант» Евгений Кот.
Еще одной судьей стала хореограф и судья проекта «Танцюють всі» Татьяна Денисова, которая также ставила номера для проектов «Х-фактор» и «Україна має талант».
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Ведущей нового шоу будет жена Евгения Кота, семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу и профессиональная тренер Наталья Татаринцева.
«Премьера шоу «Танцы. World of Dance» в эфире СТБ состоится этой весной!», - напомнили в посте.
Украинцы бурно отреагировали на эту новость.
«Классный состав жюри», «Только не Денисова, нашли кого позвать», «Супер, очень классно», «Денисова? Вы серъёзно?», «Достойный выбор», «Классный подбор судей!», - пишут люди.
Напомним, Чмерковский из "Танців з зірками" показал неподдельные эмоции на отдыхе с сыном.
Как сообщала Politeka, Чмерковский из "Танців з зірками" показал, как подрос его сын.
Также Politeka писала, что судья «Танців з зірками» Чмерковский умилил кадром со своим сыном.