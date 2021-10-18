Известный украинский хореограф, руководитель танцевального коллектива JB ballet в Германии, постоянный член жюри танцевальных шоу Татьяна Денисова, переехала в Россию.

В 2016 году после финального девятого сезона "Танцюють всі" Татьяна Денисова приняла предложение судить танцоров на телеканале "ТНТ" в Россию. Как призналась Денисова в одном из интервью, она приняла это предложение с радостью.

Она говорит, что имеет многолетний опыт в создании масштабных талант-шоу на телевидении в качестве постановщика и креативного продюсера, а раскрывать артистов - ее призвание. Прежде всего ее интересует творчество и не имеет значения, куда она едет работать.

В Москве звездный наставник уже несколько сезонов ставит и судит танцевальные номера артистов. Татьяна Денисова заслужила уважение зрителей благодаря своей честности, а танцоры восхищаются ее техникой и грацией.

Как признается сама хореограф - она скучает по Украине.

"Я скучаю по Украине. Особенно по западной Украине. Я очень часто отдыхала в Трускавце. По четыре раза в год. Недавно несколько дней слушала украинскую песню и скучала по земле украинской, за людьми", - призналась Татьяна Денисова.

Напомним, что судью Денисову из "Танцюють всі" жестко унизили в России, подробности саботажа.

Как сообщала Politeka, выяснилась судьба скандальной судьи "Танцюють всі" Денисовой, что с ней сейчас.

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