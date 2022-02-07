Так, у самой молодой миллиардерши в мире, 24-летней Кайли Дженнер и ее возлюбленного, рэпера, Трэвиса Скотта родился второй ребенок, передает Politeka.net со ссылкой на Инстаграм звезды. Малыш появился на свет в красивую дату — 2/2/22.
Звездная пара пока не рассекречивает пол и имя ребенка, но фанаты уверены, что у них родился сын, так как Кайли добавила синее сердечко в подписи к первому фото с новорожденным.
У модели и рэпера есть еще один ребенок - дочка Сторми Уэбстер, которая, внимание, родилась 1 февраля 2018 года. То есть малыши Кайли появились на свет с разницей в один день. Со Скоттом Дженнер встречается с 2017 года. До этого ее возлюбленным был другой музыкант - рэпер Tyga.
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"Красивая мама и прекрасный малыш #2 👼🏽👼🏽👼🏽"; "ангелочек ❤️"; "Мама двух жизней ❤️🙏🏼🙏🏼"; "Поздравляем Кайли!!!! Безумно рады за тебя!!! ❤️❤️❤️"; "Не можем дождаться встречи с маленьким ангелочком👼🏻"; "Ух ты!!! 2/2/22 Небеса послали!! Поздравляю 💙"; "02.02.22 - лол, все думают, что это бред, но я громко смеялся... Это было запланировано"; "Сторми 2/1 и малыш 2/2… такое благословение!!!"; "День рождения детей с разницей в один день, ВАУ! 👏❤️".
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