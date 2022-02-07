Известная блогер и жена «Холостяка» Никиты Добрынина Даша Квиткова покрасовалась на пляже в необычном купальнике, который подчеркнул ее фигуру.

Как пишет Politeka.net, победительница девятого сезона шоу «Холостяк» порадовала поклонников новой порцией ярких фото со своего роскошного отдыха на Сейшельских островах.

Знаменитость решила показать свой эффектный пляжный образ. Для него Даша выбрала необычный слитный купальник. Черный наряд тут же привлекал внимание своим глубоким декольте, а также «прозрачными» вставками на животе.

Такой купальник показал фигуру Квитковой в очень выгодном свете. Блогерша уверенно позировала в нем на фоне белого песка и лазурной воды.

Стоит отметить, что ранее Даша призналась, что до сих пор борется с лишним весом после родов. По словам жены Добрынина, ее тело еще не пришло в «идеальное» на ее взгляд состояние.

«Последние лучи солнца перед полетом», - подписала свои новые снимки Квиткова.

Ее подписчики тут же отреагировали.

«Прекрасная», «Вы, кстати, похудели фрукты, морепродукты, загар, солнышко не могут этому не способствовать», «Шикарный купальник», «Вот как выглядит эмоция блаженства», «Фигура просто шикарная», «Ну Даша просто огонь», «Мммм какая шоколадка», «Смело», - пишут люди.

Напомним, жена "Холостяка" Добрынина вспомнила, как начинались их отношения после шоу.

Как сообщала Politeka, жена "Холостяка" Добрынина Квиткова показала фигуру в купальнике и рассказала о своих страхах.

Также Politeka писала, что жена "Холостяка" Добрынина потрясла видом, блеснув фигурой на пляже.