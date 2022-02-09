Как передает Politeka.net, Елена Кравец является популярной артисткой, которая часто посещает различные светские мероприятия, причем она любит рассказывать в Инстаграм о своих планах не так часто. На страницах "Квартал 95" и "Женский квартал" кадры с ней появляются намного чаще.

Как известно, артистка предпочитает классические наряды и аккуратные костюмы. Каждый раз она подбирает элегантные наряды, максимально избегая какой-либо откровенности или неуместности.

Классические костюмы, светлые тона или цветочные принты хорошо смотрятся на фигуре Кравец, а сама она лишь подмечает, что так удобнее. В этот раз артистка блистала в белом пиджаке и черном костюме.

«Светлого и вдохновенного дня всем от нашей волшебной Елены Кравец» - сказано в подписи.

Также на своей странице в Инстаграм артистка поделилась новыми Сториз. На кадрах Елена Кравец решила поделиться советом и наставлением для молодежи. Актриса вспомнила выражение, которое описывает всю её юность.

"Скажу так, ребята. Есть выражение, которое оправдало всю мою юность. Если ты не потратил молодость зря, то значит ты потратил молодость зря. Всё", — с улыбкой на лице высказалась Елена Кравец.

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