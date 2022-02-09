Как сообщает Politeka.net, 45-летняя украинская актриса, звезда Студии "Квартал 95" Елена Кравец на премьере фильма "Дикие" пообщалась с ведущей телепрограммы "Світське життя" Катей Осадчей и рассказала ей о старшей дочери Марии, которая уже несколько лет живет отдельно.

18-летняя Мария Кравец, которая увлекается фри-стайлом, также пришла на премьеру фильма, но избегала публичности. Так, Осадчая попросила Елену Кравец прокомментировать выступление ее дочери на новогоднем корпоративе "Квартал 95".

"Откуда ты знаешь? Да, она выступала. Это была ее идея. Многим понравилось, многие потом заходили в гримерку", - сказала Портной.

Также звезда "Квартал 95" добавила, что не знает, будет ли Маша и дальше развиваться в этой сфере и выступать перед публикой.

"Сейчас такая у нее страсть...", - сказала Елена.

Ранее Politeka сообщала, что Ефросинина раскрыла неизвестные подробности о Елене Кравец из "Квартал 95": "Она все время в жестком..."

Напомним, что дочь Кравец из "Квартал 95" в коже и кофточке с вырезом покорила видом в компании подружек: "Кайф".

Также Politeka писала, что 18-летняя дочь Елены Кравец из "Квартал 95" показала, как выглядит в обычной жизни: "Лук домашний".