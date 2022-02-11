Судья популярного телепроекта "Мастер Шеф" Ольга Мартыновская показала свою любимую и единственную дочь, Веру, за энергичными танцами на кухне.

Ольга Мартыновская - не только большой профессионал своего дела, но также любящая мама, сообщает Politeka.net. Звезда родила дочь, Веру, в 2016 году, когда состояла в отношениях со своим коллегой - Иваном Кобцом.

Известно, что пара познакомилась, работая в одном из ресторанов Киева. Влюбленные поженились в 2015 году.

В 2020 году супруги развелись. По словам Ольги Мартыновской, до этого они не жили вместе два года, и сейчас их связывает только дочь. Бывшие стараются быть ответственными родителями, и поддерживать дружеские отношения. Два года назад в одном из интервью судья "Мастер Шеф" поделилась, что супруг живет в Португалии, работает в сфере ресторанного бизнеса.

Ольга Мартыновская старается почаще делиться кадрами со своей единственной любимой дочкой. В частности, любящая мама в недавних сторис запечатлела, как Верочка энергично танцует дома на кухне.

"Когда вся семья в ресторанном бизнесе", - написала шеф-повар.

Примечательно, что девочка также занимается плаванием.

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