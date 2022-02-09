Как передает Politeka.net, победительница третьего сезона кулинарного шоу "МастерШеф" Ольга Мартыновская теперь уже является судьей этого проекта. На своей странице в Инстаграм, шеф-повар опубликовала новые Сториз. Она рассказала о том, как "провалилась" в рабочие будни, и вовсе забыла про то, что нужно уделять время и себе. Мартыновская тут же решила записаться на разные процедуры.
На кадрах она показала, как сделала себе брови и ресницы и похвасталась видом перед зеркалом. Также, ей сделали полный массаж тела.
"Еще немного, и я верну свою "женщину", потому что чуть не потеряла её за работой", — рассказала Ольга Мартыновская.
Напомним, недавно Ольга Мартыновская кардинально изменила свой образ. Теперь она ходит с идеальным пышным каре, которое подчеркивает черты её лица и красоту.
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Судья "Мастер Шеф" Мартыновская в одном белье похвасталась идеальными формами: "Я скучала..."
"Оля так старалась. Так заработалась", — высказала Мартыновская.
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