Как передает Politeka.net, шеф-повар Ольга Мартыновская, которая стала одной из его судей шоу "Мастер Шеф", рассказала о своих гастрономических приключениях в разных уголках мира.

"Я искренне верю в то, что мы ассоциируем места на карте мира с людьми и едой. Знакомство с новыми континентами, странами, городами и малолюдными районами — это опыт и эмоции. Такие разные. Уникальные. Особые", - отметила она.

Ольга Мартыновская рассказала, что имела возможность посетить немало стран.

«Я была в ресторанах с одной, двумя и тремя мишленовскими звездами. И мне, бесспорно, нравилось. Было и дорого, и очень дорого, и даже очень-очень. Иногда меня угощали, иногда тратила свои последние средства. Но эти изысканные блюда не отчеканились в моем сердце и памяти. Поэтому с каждым разом я лишь убеждаюсь: настоящая душа страны или же небольшого городка живет не в дорогих и элегантных заведениях», - поделилась судья "Мастер Шеф".

Ольга Мартыновская убеждена, что открыть настоящую душу страны можно, посещая камерные заведения.

«Она — в камерных семейных кафе. В ресторанах, где повара работают десятками лет. В бутик-отелях, где пахнет пирогами, а ты чувствуешь себя, словно в гостях у бабушки. В домах, где традиционными блюдами угощают мамочки друзей», - считает судья "Мастер Шеф".

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