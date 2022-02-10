Как передает Politeka.net, Slavia (Ярослава Притула) прославилась как украинская певица. Также, она известна как бывшая жена популярного артиста Дзидзьо (Михаил Хома). На своей странице в Инстаграм артистка поделилась хорошей новостью, что уже скоро состоится премьера её нового хита. По этому поводу Slavia решила поделиться строчками новой песни.

"Прошла еще одна почти бессонная ночь… Уже завтра премьера 🔥 Это так волнующее, когда рождается новый хит…

«Щастя мене не мине»



Любити себе це нормально

Візьми собі чистий папір

Змінити усе кардинально

Ніколи не пізно, повір

Зробити реальністю мрії

Почати до щастя політ

Усе починається з себе

У кожній людині весь світ…", — поделилась строчками новой песни Slavia.

Поклонники оставили множество комментариев под публикацией: "Умница!", "Умничка! Хороших изменений в жизни!", "Класс", "Красиво", "Надеюсь еще одна песенка в плейлист и прямо в сердце", "Ждём, Славочка, очень", "Успехов!", "Желаю, чтобы эта песня стала хитом".

Также, певице оставили комментарий, где призвали обратить внимание на создание семьи, а не на творчество: "Серия неудач с концертами говорит о том, что наверное лучше бы тебе сейчас заняться созданием семьи и рождением ребенка. А песни не убегут. Талант он никуда не денется. Советую тебе как мать. Сама в прошлом имела хорошую карьеру. И в то же время двоих детей. А сейчас и четырех внуков. Ведь это главное в жизни".

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