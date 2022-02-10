Как сообщает Politeka.net, начинающая певица Slavia (Ярослава Притула) спустя долгие годы в браке решила все же развестись с мужем, певцом Михаилом Хомой (Дзидзьо). Поэтому более о личной жизни в Инстаграм не говорит и предпочитает интересовать другими темами.
В этот раз Славия решила показать, как веселится в салоне одежды, где выбирает наряд специально для важного для нее мероприятия. По словам певицы, она всегда подходит к выбору наряда с особой тщательностью и ей нравится интересоваться мнением поклонников.
Поэтому в этот раз она устроила голосование, предложив выбрать одно из лучших платьев для вечера, которое должно ей подойти. Так, Славия выбрала три белых платья в пол разного дизайна, ткани и пошива в целом, а также два красных платья с внушительными вырезами и пышно-синее платье в пол.
«Друзья, всем привет, немного красоты вам в ленту. Готовлюсь к премьере, помогите выбрать наряд!» - пишет Славия.
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Также Славия выложила в сторис необычное видео на котором показала оригинальный образ.
Как видно, Slavia снимает себя сама, она показала свой наряд с головы до ног. Перед камерой красотка появилась в короткой джинсовой юбке, а сверху накинула красивый цветастый платок в народном стиле. Этот наряд подчеркнул стройные ножки певицы и изящную фигуру. Волосы девушки заплетены в длинную косу и украшены объемным венком, а на ее лице яркий макияж.
Напомним, Экс-жена DZIDZIO Slavia показала, как похорошела после отпуска на Кубе: фото крупным планом.
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