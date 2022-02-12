Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Надя Дорофеева в закулисье презентации нового сезона "Голосу країни" рассказала Кате Осадчей о своем отдыхе в Мексике. По словам артистки, они с мужем Владимиром Дантесом едва ли не впервые отдыхали только вдвоем, ведь обычно в подобные путешествия они отправляются вместе с друзьями.

Так, по словам Нади это был потрясающий отдых, они много времени провели вместе, посещали шаманский ритуал очищения и, конечно, много ели и пили. На вопрос Кати о том, не навредил ли отдых идеальной фигуре, Надя ответила, что только сейчас начала принимать себя.

"Я учусь воспринимать, учусь любить себя. И уже наконец-то я начала себе нравится. Для кого-то там слушком худенькая, для кого-то еще что-то, идите все, знаете…", - высказалась Дорофеева.

Певица также призналась, что в отпуске позволяла себе лишнее и в плане алкоголя, и в плане нездоровой еды. Однако в то же время рассказала, что много занималась спортом, так что на фигуре ее "слабости" не отразились.

Напомним, Дорофеева в коротком свитере прикрыла лишнее корзиной попкорна и смутила видом: "Запрещённая любовь".

Как сообщала Politeka, Дорофеева показала, как развлекается с Дантесом дома, неожиданные кадры: "Вова традиционно...".

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