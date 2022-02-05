Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева является популярной украинской певицей и женой Владимира Дантеса. Звезда на новой фотографии в Инстаграм, решила не только впечатлить смелым снимком, но и подогреть интерес украинцев к будущей премьере.

На фото Надя прикрывалась только клочком ткани, не надев даже белье. Звезда развернулась боком, прикрывая самые пикантные места.

"Релиз разноцветная 18 февраля!!", - написала Надя.

Ирины Монатик и Горовая сразу прокомментировали фото, поставив смайлики огня.

Фанаты поставили десятки тысяч лайков и написали комментарии:

"Надя, ты прекрасная. Считаем дни до релиза", "Оооох", "Вот это анонс", "Надяяяяя! Какая же ты нереальная! А релиз безумно ждём. Разноцветные грехи", "Это огонь", "Как жарко", "Оууууууу", "Урааааа! Надя, я очень рада! Очень жду новый трек! Зачеркиваю дни в календаре".

Напомним, Дорофеева зацепила дочь Елены Кравец, экс-жену Потапа и других откровениями о зависимости

А еще Politeka писала, что Дорофеева засветила роскошный интерьер, устроив жаркие танцы посреди дома

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