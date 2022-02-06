Как пишет Politeka.net, Надя Дорофеева успешная украинская певица, которая замужем за Владимиром Дантесом. Звезда прославилась благодаря дуэту "Время и Стекло", но после распада коллектива занялась сольной карьерой. Также артистка активно ведет страничку в Инстаграм, где делится с фанатами всем интересным.

На новых сторис Надя показала, как проводит время с мужем Владимиром Дантесом в воскресенье. Дорофеева снимала Владимира, который снимал телевизор, на котором шла передача "Давай поженимся".

"Вова традиционно делает обзор на "Давай поженимся", - написала Надя.

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Владимир комментировал происходящее на экране и подшучивал над участниками.

На втором сторис звезда показала, кто еще был у них в гостях. Как можно понять, к Наде с Владимиром пришла в гости подружка Алина.

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