Уже более 25 лет Руслана Лыжичко строит отношения с украинским продюсером, пишет Politeka.net. Пара познакомилась на студии и обоих сразу сблизила музыка.

За эти годы супруги не стали родителями, но сейчас певица все чаще заявляет о намерении забеременеть. В новом интервью программе ЖВЛ артистка рассказала подробности своих планов.

По словам звезды, муж был не рад, что она подняла эту темы в прессе.

"Когда я ему сказала: "Саша, представляешь, мы с тобой так хотим, просто у нас не выходило по-всякому". И истощение организма сильное... Если ты очень истощенный, тебе природа не даст забеременеть, она понимает, что нет такого потенциала для бэби", - рассказала Руслана.

Она решила поделиться со всеми секретом, чтобы девушки, которые планируют зачать, сказали себе важное.

"Я хотела бы поделиться одним секретом, если девушки хотят пойти на ЭКО-протоколы или другие какие-то моменты - главное сказать себе, что я хочу иметь ребенка", - обратилась певица к украинкам.

Звезду не смущает возраст в 48 лет, и вообще она уже энергетически ощущает будущего ребенка. Больше всего понянчить внуков мечтает отец певицы.

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