Известная певица и победительница международного конкурса "Евровидение-2004" Руслана Лыжичко показала, как проходят съемки с ней в главной роли.

Как передает Politeka.net, Руслана Лыжичко является известной украинской артисткой. Она прославилась благодаря своей победе на международном конкурсе "Евровидение" в 2004-ом году. Также, известно, что Руслана стала первой певицей в Украине, которая пошла в народные депутаты Украины.

Так, на этот раз артистка опубликовала новую серию фото на своей странице в Инстаграм. На кадрах Руслана показала, как прошла съемка баллады с ней в главной роли в одном из эпизодов. Артистка вышла на сцену и запела вместе с детьми (чтобы посмотреть все фото, доскролльте до конца страницы).

"Вторую часть новой версии видео "Баллады о принцессе" и собственно кульминационный эпизод со мной мы снимали уже в декабре одновременно со съемками "Рождественского сна" в студии", — рассказала Руслана.

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