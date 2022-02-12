Стрельбу открыли после концерта Джастина Бибера в пятницу, 11 февраля, вечером, пишет TMZ.
Бибер выступал в WeHo в Pacific Design Center и после концерта устроил вечеринку неподалеку в The Nice Guy. В список гостей вошли Дрейк, Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр Лорен Санчес и Джефф Безос, Хайди Клум и Билл Каулитц, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян.
Около 2:45 ночи, когда Kodak Black, Gunna и Lil Baby стояли на улице и общались, завязалась драка.
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Кодак замахнулся на кого-то, а потом послышались выстрелы.
По данным правоохранительных органов, всего было произведено 10 выстрелов. Четыре человека либо были ранены из огнестрельного оружия, либо получили поверхностные ранения иным образом.
Все они доставлены в больницу, их состояние стабильное.
Вечеринки — это подготовка к воскресному Суперкубку. В пятницу вечером было много вечеринок, и по большей части они были мирными.
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