Четыре человека получили ранения после того, как на глазах у множества знаменитостей раздались выстрелы.

Стрельбу открыли после концерта Джастина Бибера в пятницу, 11 февраля, вечером, пишет TMZ.

Бибер выступал в WeHo в Pacific Design Center и после концерта устроил вечеринку неподалеку в The Nice Guy. В список гостей вошли Дрейк, Леонардо ДиКаприо, Тоби Магуайр Лорен Санчес и Джефф Безос, Хайди Клум и Билл Каулитц, Кендалл Дженнер и Хлоя Кардашьян.

Около 2:45 ночи, когда Kodak Black, Gunna и Lil Baby стояли на улице и общались, завязалась драка.

Кодак замахнулся на кого-то, а потом послышались выстрелы.

По данным правоохранительных органов, всего было произведено 10 выстрелов. Четыре человека либо были ранены из огнестрельного оружия, либо получили поверхностные ранения иным образом.

Все они доставлены в больницу, их состояние стабильное.

Вечеринки — это подготовка к воскресному Суперкубку. В пятницу вечером было много вечеринок, и по большей части они были мирными.

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