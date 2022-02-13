Как передает Politeka.net, участник Нацотбора Евровидения 2022 Kalush Orchestra усомнился в честности проведенного конкурса.

Лидер группы, уступившей в финале Alina Pash с небольшим отрывом, Олег Псюк заподозрил организаторов в фальсификации зрительского голосования.

Сперва он обратился к поклонникам на своей странице в соцсети с вопросом, всем ли пришли смс-подтверждения о зачислении отправленных голосов.

"Потому что уже что-то куча людей проголосовали, но нет смс, что голос принят", - сказал музыкант.

Затем он попытался ознакомиться с распечаткой результатов зрительского голосование, а когда это не удалось, обратился к члену жюри, члену правления Суспільного Ярославу Лодыгину.

"Мы очень хотели посмотреть на ту "зловещую" карточку, где зрительские симпатии. И когда мы вошли, нам закрыли дверь прямо перед носом, держа эту карточку, и долго не открывали. Потом открыли, сказали: мы вам ее не дадим, и снова закрылись. Потом они вышли и сказали: у нас этой карточки нет. Что вы думаете о фальсификации? И почему это происходит?" – сказал Олег Псюк.

Также он обратил внимание на то, что ведущий шоу Тимур Мирошниченко, озвучивая итоги песенного шоу в прямом эфире, запнулся и перепутал нескольких исполнителей. По мнению лидера Kalush Orchestra, Alina Pash могла занять в зрительском голосовании не второе место, а более низкую позицию.

«Тимур путался, потому что он получил в ухо редакторскую ошибку при чтении документа, где было много номеров и цифр. Это насколько я понял из короткого промежутка времени, когда мы смогли это обсудить. Эта путаница не касалась лидирующих позиций, если вы помните», — ответил член жюри.

При этом лидер Kalush Orchestra заявил, что они будут думать о суде. В свою очередь Лодыгин подтвердил, что вещатель готов разбираться по этому поводу в судебном порядке.

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