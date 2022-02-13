Звезда "Голосу країни", которая работала в команде продюсера и певца Святослава Вакарчука, Кристина Соловий эмоционально прокомментировала Нацотбор.

Как передает Politeka.net, украинская певица Кристина Соловий, которую на после победы на проекте "Голос країни" продюсирует Святослав Вакарчук, призналась, за кого болела на Нацотборе на Евровидение 2022.

Фаворитами Кристины Соловий стали Kalush Orchestra, которые в финале Нацотбора получили больше всего баллов от зрителей.

Они выступали с композицией Stefania, которая посвящена маме основателя группы Олега Псюха.

«Мое сердце сегодня со Стефанией. Надеюсь, ваше тоже. Вся Европа должна услышать имя женщины, воспитавшей такого хлопа», - отметила Кристина Соловий.

Однако одержать победу в финале Нацотбора Kalush Orchestra не удалось. Жюри оценили выступление коллектива в 6 баллов. Таким образом Kalush Orchestra заняли второе место.

Как известно, Кристина Соловий и Kalush ранее совместно выпустили трек «Такси».

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