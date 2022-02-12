На Евровидении-2022 Украину представит Alina Pash. Она выступит в первом полуфинале 10 мая в итальянском городе Турин с песней «Тени забытых предков». (Чтобы посмотреть выступление - проскролльте вниз)

В Нацотборе Alina Pash получила 15 баллов: 8 от судей и 7 — от зрителей.

После выступления Alina Pash ведущая шоу Маша Ефросинина обратила внимание, что на глазах у Джамалы были слезы.

«Это было "вау". Это был тот случай, когда исполнитель каждой нотой приобщает тебя к песне, даже если ты не понимаешь языка, ты понимаешь эмоцию», - сказала Джамала.

Отметим, реакция украинцев на победу Alina Pash в Нацотборе оказалась неоднозначной.

"Отличный результат", "Она выиграет 100%", "Позор, дно пробито. Это впервые, когда не хочется болеть за представителя твоей страны", - пишут в Сети.

Как известно, участие Alina Pash в Нацотборе ознаменовалось скандалом. Зрителей возмутило, что артистка выступала в аннексированном Крыму, а также ездила в Москву. Однако организаторы национального отбора не нашли оснований дисквалифицировать финалистку.

Отметим, Евровидение-2022 станет 66-м в истории конкурса. На арене PalaOlimpico в итальянском городе Турин в этом году своих участников представит 41 страна.

Напомним, ведущая Нацотбора на Евровидение 2022 Ефросинина впечатлила видом в платье с разрезом: кадры из гримерки

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