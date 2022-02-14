Как пишет Politeka.net, в День святого Валентина модельер поделился в Инстаграм снимком с эффектной девушкой, рядом с которой он расплылся в улыбке. В посте Андре Тан признался, что его снова переполняют чувства.
«О да, я снова влюблен! Что если я вам скажу, что у вас есть шанс быть влюбленными всю жизнь? Хотите так? Тогда влюбитесь в себя!», - написал дизайнер.
Он напомнил украинцам о том, что любая любовь должна начинаться с любви человека к самому себе.
Модельер поделился несколькими советами, которые помогли ему найти гармонию с собой.
Болезнь настигла Таисию Повалий с сыном: "Мы с Денисом, к огромному сожалению..."
Не стало звезды советского кино, печальную весть скрывали два месяца: "Она была голосом детства"
"Мастер Шеф. Битва сезонов" покинул еще один участник, зрители не сдержались: «Наконец-то, давно пора»
Каменских в мокром купальнике нарвалась на резкую критику: "Спрячь целлюлит, детка"
Поступок 19-летнего победителя "Голосу країни" Сасанчина и его жены взбесил украинцев: "Переходит всякие пределы..."
Для начала Тан посоветовал полюбить свое тело. По словам дизайнера, если человек заботиться о своем теле и ухаживает за ним, ему будет легче себя принять.
Также Андре Тан порекомендовал «любить себя» более конкретно – для начала как кого-то. В процессе стоит обращать внимание на то, что человек делает для достижения той или иной своей цели.
Тан также советует полюбить свое дело и транслировать любовь в окружающий мир.
Дизайнер подчеркнул, что чем больше человек любит себя, тем больше его любят и другие.
«Скажу честно: я снова влюблен! В себя, в окружающий меня мир, в эту Вселенную. Любовь — все-таки самое прекрасное, что человек может прочувствовать», - подытожил Андре Тан.
Судя по всему, девушка, с которой он позировал на фото – одна из его моделей.
Напомним, что в прошлом году Андре Тан объявил, что разводится со своей женой Алиной Харченко после долгих лет брака. У пары есть совместная дочь, София.
Напомним, Андре Тан решился на новые откровения о болезни, разводе и кто ему помог.
Как сообщала Politeka, Андре Тан переживает потерю важного для себя человека.
Также Politeka писала, что 39-летний Андре Тан с самого утра оказался под капельницей.