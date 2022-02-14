Знаменитый украинский дизайнер и создатель собственного бренда одежды Андре Тан после развода сообщил, что снова влюблен.

Как пишет Politeka.net, в День святого Валентина модельер поделился в Инстаграм снимком с эффектной девушкой, рядом с которой он расплылся в улыбке. В посте Андре Тан признался, что его снова переполняют чувства.

«О да, я снова влюблен! Что если я вам скажу, что у вас есть шанс быть влюбленными всю жизнь? Хотите так? Тогда влюбитесь в себя!», - написал дизайнер.

Он напомнил украинцам о том, что любая любовь должна начинаться с любви человека к самому себе.

Модельер поделился несколькими советами, которые помогли ему найти гармонию с собой.

Для начала Тан посоветовал полюбить свое тело. По словам дизайнера, если человек заботиться о своем теле и ухаживает за ним, ему будет легче себя принять.

Также Андре Тан порекомендовал «любить себя» более конкретно – для начала как кого-то. В процессе стоит обращать внимание на то, что человек делает для достижения той или иной своей цели.

Тан также советует полюбить свое дело и транслировать любовь в окружающий мир.

Дизайнер подчеркнул, что чем больше человек любит себя, тем больше его любят и другие.

«Скажу честно: я снова влюблен! В себя, в окружающий меня мир, в эту Вселенную. Любовь — все-таки самое прекрасное, что человек может прочувствовать», - подытожил Андре Тан.

Судя по всему, девушка, с которой он позировал на фото – одна из его моделей.

Напомним, что в прошлом году Андре Тан объявил, что разводится со своей женой Алиной Харченко после долгих лет брака. У пары есть совместная дочь, София.

Напомним, Андре Тан решился на новые откровения о болезни, разводе и кто ему помог.

Как сообщала Politeka, Андре Тан переживает потерю важного для себя человека.

Также Politeka писала, что 39-летний Андре Тан с самого утра оказался под капельницей.