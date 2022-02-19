Известные артисты и супруги Алла Пугачева и Максим Галкин часто удивляют семейными кадрами в Инстаграм.

Алла Пугачева и Максим Галкин уже много лет живут в своем личном особняке, который прозвали "замком" из-за его строения, передает Politeka.net. Артисты ведут закрытый образ жизни, но в инстаграм иногда выкладывают кадры со своих развлечений и впечатляют семейной идиллией.

В этот раз Алла Борисовна собралась с детьми по магазинам, но их как раз заметил сам Максим Галкин. Мужчина успел подшутить над женой и дочерью Елизаветой.

Сама Алла Борисовна покрасовалась перед камерой в простом образе без излишеств и не стала делать модных причесок:

«Девочки по магазинам 😃» - пишет Галкин под кадрами.

В сети принялись обсуждать:

«Спалились😂👏; Какая же чудесная семья 😍😍😍не перестаю радоваться на вас глядя ❣️; Очень красивые девочки😍; Сказочно красиво!!😉; Как же Лиза похожа на Аллу 😍; Уметь сделать счастливыми людей вокруг себя-второй главный талант Макса Галкина!; 😍🔥 Молодцы девчонки)); Такие милые😘 Алла Борисовна прекрасна, Лиза невероятная🌞; Мама с дочкой прелестны!; Никому не рассказывай 😂».

Также Максим Галкин снял и опубликовал новое видео, запечатлев в гостях внука жены Дени Байсарова, приехавшего с подарком. Парень нашел старый постер, а также другие фото бабушки и поставил их в рамку. Распаковывать презент помогали Лиза и Гарри.

"Мама, это тебя вчера снимали?", - поинтересовался Гарри, показывая на один из старых снимков.

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