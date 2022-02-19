Как сообщает Politeka.net, известный украинский артист Павел Зибров похвастался поклонникам в своем Instagram, что получил награду премии "Украинская песня года". В соцсети исполнитель показал снимки с церемонии награждения, на которых позирует с украинскими знаменитостями. Но больше всего снимков, на которых певец обнимается с молоденькой певицей Анной Тринчер, с которой они спели дуэтом.

Как видно, на светское мероприятие Анна пришла в нескромной черном мини-платье замысловатого фасона, которое только подчеркнуло ее стройную фигуру и аппетитное декольте, которое она подправила у хирурга. Сам Зибров позирует на фото в стильном черном костюме с интересной футболкой и сверкающей брошкой.

В подписи к фото Павел Зибров написал: "Песня – объединяет! Состоялась грандиозная юбилейная музыкальная премия "Украинская песня года 2021" и я очень рад получить награду в номинации "Гордость украинской песни" вместе с @annatrincher_official за песню "Метелики & Мертві бджоли". Это был невероятный праздник музыки и гордости! Слава Украине!".

Напомним, Анна Тринчер после помолвки оказалась в объятиях пожилого певца: "Красоту ничем не испортишь".

Как сообщала Politeka, Вскрылся серьезный диагноз загремевшего в больницу Павла Зиброва: "Мы не говорили об этом".

Также Politeka писала, что Павел Зибров признался, почему никак не может выдать замуж дочь-красотку: "Мы бы с удовольствием, но…".